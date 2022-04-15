В Ужгороді дерусифікують міські вулиці та площі

В Ужгороді перейменують 58 вулиць і площ, які носять імена російських діячів. Загальний алгоритм, як провести перейменування, визначили в міській раді на засіданні відповідної комісії.

У списку на перейменування опинилися вулиці імені Ю. Гагаріна, М. Глінки, О. Грибоєдова, О. Пушкіна, П. Чайковського, І. Шишкіна та А. Чехова. Багато площ, скверів та провулків міста названо на честь російських діячів політики, літератури та мистецтв. На засіданні спеціальної комісії, спільно з містянами та фахівцями різних галузей, визначили, за яким алгоритмом їх перейменовуватимуть.

Перевагу при визначенні нових назв надаватимуть достойним місцевим діячам. А також героям нинішньої війни. Де можливо і доречно, повернуть давні назви, ще дорадянського періоду. В Ужгороді проведуть якнайширше обговорення, щоб усі містяни могли надати свої пропозиції. Наступне засідання комісії відбудеться 22 квітня. Остаточне рішення ухвалять на сесії міськради після громадських обговорень. Із часу їхнього оголошення вони триватимуть два місяці. Це визначено законодавством. Значних витрат із міського бюджету на перейменування вулиць і площ не треба, бо йдеться лише про заміну табличок.

Жителі Ужгорода наприкінці березня просили владу дерусифікувати назви вулиць та площ у місті. До міськради надіслали відповідне звернення. Тиждень тому в центральній частині Ужгорода демонтували бюст Пушкіна.

– У ці дні у нас з’являються нові герої, що жертвують своїми життями за нашу країну. Це їхню пам’ять ми зобов’язані увіковічнити і плекати. Окрім цього, на гідне пошанування заслуговують видатні діячі історії та культури Закарпаття зокрема та України загалом, які в радянський період перебували під забороною, – йдеться у зверненні ужгородців до влади.

Джерело: Ужгородська міська рада