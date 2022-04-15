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Факти / Україна

З початку повномасштабної війни в Україні загинули 198 дітей

Марта Бондаренко редакторка стрічки
З початку повномасштабної війни в Україні загинули 198 дітей

В Україні з початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії загинули 198 дітей, понад 355 дістали поранень.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 117, Київській – 105, Харківській – 81, Чернігівській – 54, Миколаївській – 40, Херсонській – 38, Луганській – 36, Запорізькій – 23, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15.

Встановлено, що 21 березня у місті Тростянець Сумської області внаслідок обстрілу російськими військовими 21 березня загинув 14-річний хлопець.

14 квітня через обстріл села Олександрівка в Харківській області поранено двох дітей 9 та 11 років.

Крім того, ворожі авіаційні та артилерійські обстріли пошкодили 1 018 закладів освіти, з них 95 зруйнували повністю.

В Україні з початку повномасштабної війни знищено майже 300 лікарень.

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Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Pexels

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