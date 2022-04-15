Закликами бомбардувати Київ росіяни наговорили на червоні картки Інтерполу – Подоляк

Росіяни просто зараз пропонують бомбардувати центр Києва, знищувати мирне населення, а також ліквідувати президента Володимира Зеленського, що є підставою для кримінальних проваджень та оголошення їх у міжнародний розшук, заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у відповідь на заклики депутата Держдуми РФ Сергія Миронова.

– У РФ різні суб’єкти, які загубилися в часі, просто зараз пропонують максимально жорстоко бомбардувати центр Києва й обов’язково знищувати мирних людей, масово знищувати. З максимальними руйнуваннями, включно з президентом Зеленським, – написав він.

За його словами, подібні заклики тягнуть на оформлення так званих червоних карток Інтерполу (злочин, за який розшукується особа, є злочином в більшості країн світу – Ред.).

– Це вже цілком конкретні кримінальні провадження…Медведєв (вічно п’яний), Володін (спікер парламенту, якого немає), Миронов, Константинов (банальний кримський злодій), десятки інших політиків і чиновників…Достатньо виставити на цих суб’єктів червоні розшукові картки. Для початку. Далі – більше. Час би вже нам і справді готуватися до масових арештів суб’єктів, які з кожним днем дедалі відвертіше вимагають масових смертей українців, – наголосив Подоляк.

Раніше депутат Держдуми РФ Сергій Миронов відкрито закликав до бомбардування Києва та ліквідації президента України Володимира Зеленського.