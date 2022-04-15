Упродорж минулої доби 14 квітня на Донбасі Збройні сили України відбили вісім ворожих атак та знищили чимало російської техніки.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Так, на Луганщині основні зусилля російські окупанти зосередили на спробах захопити населені пункти Попасна і Рубіжне, проте успіху вони не мали.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу наші воїни відбили вісім атак та знищили чотири танки, шість бронетранспортерів, чотири бойових машини піхоти, а також одну артилерійську систему противника.

На Південнобузькому напрямку російські військові займаються фортифікацією своїх позицій, намагаються поповнити запаси озброєння та військової техніки, боєприпасів тощо. Крім того, ворог продовжує розвідку за допомогою безпілотників.

На Волинському та Поліському напрямках окремі підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація без змін.

Станом на 14 квітня 2022 року, за весь час повномасштабної війни в Україні Росія втратила близько 19,9 тис. своїх солдатів.

Фото: Генштаб ЗСУ