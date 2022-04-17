Для остаточного завершення війни російська армія повинна зламатися в Україні, як це свого часу було з нацистською Німеччиною.

Таку думку висловив в ефірі загальнонаціонального телемарафону експерт із реформування правоохоронної та судової систем Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

– Російська армія повинна зламатися. Якщо зараз ще будуть підписані якісь мирні угоди, Росія не зупиниться. Там будуть сили реваншизму, тобто за 3-4 роки ця війна може повторитися, на жаль. Тому Росія повинна зараз зламатися за аналогією з нацистською Німеччиною, – наголосив експерт.

Коментуючи плани Кремля із захоплення всієї території українського Донбасу, Іван Ступак зазначив, що РФ після провалів в Україні намагається “взяти хоч щось”. На цьому фоні Кремль скоротив кількість напрямків наступу з дев’яти до двох-трьох.

– Це Південь, Схід, де їм здається, що буде набагато легше, оскільки там є Крим, звідки можна підтягувати зброю, амуніцію, свіжі резерви. З Донбасу можна підтягувати, де вони за вісім років створили потужні склади. Тобто потрібно чекати масований пресинг з цієї сторони, – пояснив експерт.

Ступак додав, що господар Кремля Володимир Путін навряд чи розуміє, що реально відбувається на фронті, а тому робитиме все, щоб хоч десь здобути перемогу в Україні.

– Тобто про перемир’я зараз взагалі не йдеться. Йому потрібне щось велике, потужне захопити, якусь територію. І після цього, можливо, він почне якісь переговори. Але це не факт, – заявив експерт.

Він також прокоментував можливість застосування Росією ядерної зброї в Україні. За словами Івана Ступака, це буде останнім аргументом Кремля, й таку вірогідність відкидати не варто, з огляду на те, як війська РФ зараз бомбардують глибокі тили України.

– Я не сумніваюся, що він (Путін, – Ред.) це може – застосувати ядерну зброю. Це буде його останній аргумент. Він просто не може погодитися на свою поразку. І він, я впевнений, може віддати такий наказ, – вважає експерт.

Водночас він зазначив, що зазвичай будь-яке пересування на військових об’єктах в РФ, де зберігається ядерна зброя, цілодобово контролюється нашими іноземними партнерами. І якщо там відбуватиметься будь-який рух чи підготовка до запуску ракет, західні партнери заздалегідь повідомлять про це Україні.

При цьому експерт наголосив, що велику загрозу несе не лише ядерна ракета чи бомба, але й тактична ядерна зброя.

– Тактична ядерна зброя. Це такий умовний “саквояж”, який може бути доставлений до будь-якого міста або на автомобілі, або з якимось вантажем, і застосований виключно для знищення якогось населеного пункту, який чинить опір, або якогось важливого військового об’єкту, – розповів Ступак.

Експерт припускає, що РФ може застосувати тактичну ядерну зброю для шантажу, погроз та морального тиску на українських військових, щоб змусити їх не чинити опір. А тому, на думку Ступака, не можна виключати застосування такої зброї, наприклад, у вразливому зараз Маріуполі.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ