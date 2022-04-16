Директор компанії Defense Express та військовий експерт Сергій Згурець розповів, як довго ще може тривати війна в Україні.

Він зазначив, що достатньо складно визначити часові межі війни, яка має низку плаваючих параметрів. Зокрема, важливо розуміти, які цілі мають бути досягнені для завершення військових дій.

– З точки зору України, це означає, що має бути звільнена вся захоплена територія, включно з Кримом. Ворог ставить завдання, які були незрозумілі з самого початку, тому що демілітаризація, денацифікація – це речі, які були лише в голові Путіна, але зараз є елементом рушійної сили для всієї російської громади. Ці цілі взагалі є недосяжними. Фактично навіть важко говорити, що є кінцевою ціллю війни. З точки зору європейських держав, США і, власне, нас, це означає, що країна, яка продукує агресію в світі, просто не повинна існувати з чинним політичним керівництвом і не має права на цивілізоване спілкування зі світом загалом, – сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Він наголосив, санкції проти ворога мають бути рішучими, дієвими і зрештою мають призвести до руйнації Російської Федерації.

Цей процес триватиме протягом років, тому сьогодні не можна чітко визначати часові межі війни.

За словами експерта, Росія вже частково переглянула свої цілі у війні проти України. Зараз головними завданням ворожої армії є забезпечення контролю над Донецькою і Луганською областями в адміністративних кордонах.

– Вони самі ставлять собі такі цілі, які дозволяють відходити назад і створювати для свого народу іншу картинку досягнення цілей. Але в будь-якому разі зараз важливим випробуванням є їхнє намагання забезпечити контроль над Донецькою і Луганською областями в адміністративних кордонах, це вони вважають поки головним завданням. А з нашого боку йдеться про те, щоб в рамках цієї умовної другої кампанії взагалі вибити російську орду за територію цих областей, – додав Згурець.