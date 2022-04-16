Летіли з Білорусі: ЗСУ збили над Львівщиною чотири крилаті ракети

Російські літаки Су-35 завдали ракетних ударів по Львівській області зранку 16 квітня.

Чотири крилаті ракети над областю знищили підрозділи зенітних ракетних військ Повітряного командування Захід.

Як уточнили в Збройних силах України, винищувачі окупантів злітали з аеродрому Барановичі.

– ”Дякуємо” Білорусі за сприяння в доставці смертельних подарунків, – дорікнули в пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, що інформація про атаку на Львівську область з’явилася від місцевих жителів вранці. Люди повідомляли, що чули звуки вибухів у регіоні.

На потужний вибух поскаржились і жителі столиці. Як згодом повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, вибух пролунав у Дарницькому районі на околиці міста.

Дані про постраждалих уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 52-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Повітряне командування Захід Повітряних сил ЗСУ

Фото: Повітряне командування Захід Повітряних сил ЗСУ