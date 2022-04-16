Російські військові завдали двох ударів по Дніпропетровській області.

Про це вранці 16 квітня повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Унаслідок ворожих обстрілів ущент зруйнована птахофабрика в Дніпровському районі.

За словами очільника ОВА, у будівлі нікого й нічого не було, тому що птахофабрика не працювала.

– Знову поцілили своїми “кривими” ракетами у “стратегічний” об’єкт, – прокоментував обстріл РФ Валентин Резніченко.

РФ ущент зруйнувала птахофабрику в Дніпропетровській області / 3 фотографии

Повномасштабна війна в Україні триває вже 52-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко