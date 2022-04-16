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Факти / Україна

Росія використовує депортованих українських дітей для пропаганди – РНБО

Валентина Летяк редакторка стрічки
Росія використовує депортованих українських дітей для пропаганди – РНБО

Російські ЗМІ поширюють фейкову інформацію, використовуючи примусово депортованих українських дітей, повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Йдеться зокрема про те, що нібито “український режим, наслідуючи третій рейх, відправляє воювати дітей”, а для так званого підтвердження кремлівська пропаганда використовує начебто інтерв’ю з українськими дітьми.

– У матеріалах наводяться беззмістовні цитати, на додачу до яких псевдожурналісти дезінформують, що саме “ці діти від початку спецоперації працювали шпигунами в Україні”, – наголошують в РНБО.

Те, що Росія використовує дітей в інформаційній війні, є грубим порушенням норм міжнародного права.

За даними уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, російські найманці примусово депортували на територію країни-агресора понад 790 тис. громадян України, серед яких близько 150 тис. дітей.

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Фото: Pixabay

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