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Факти / Україна

Снаряди в садочку та вирви в дворах: у Харківській ОВА показали звільнену Рогань

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Рогань Харківської області після звільнення від російських військових

У Харківській обласній військовій адміністрації показали, який вигляд має звільнена Рогань від російських окупантів.

Місця руйнувань у селищі, що повертається до життя, очільнику ОВА Олегу Синєгубову та його заступникам показав голова населеного пункту.

На подвір’ї садочку та школи нині стирчать снаряди, на місці будинків залишилися вирви.

Місцева вежа водопостачання на час окупації була позицією ворожого снайпера.

– Триває облік зруйнованих інфраструктурних об’єктів, зокрема й підприємств. Близько 50% будівель – майже без дахів, 70% – без вікон. Ущент вигоріли від прямих потраплянь снарядів – 27. Багато понівечених житлових будинків у селі Докучаєвське, – повідомляє очільник обласної військової адміністрації.

15 квітня в селищі вперше з’явилося електропостачання. Нині місцева влада та комунальні служби роблять все можливе, щоб повністю забезпечити жителів електрикою, водо- та газопостачанням.

Із обласного логістичного центру передали майже 2,5 тис. продуктових наборів.

– Росіяни безжально знищували населений пункт. Під українськими прапорами поступово й спільними зусиллями ми все відбудуємо, – наголосив Олег Синєгубов.

Рогань Харківської області після звільнення від російських військових
Рогань Харківської області після звільнення від російських військових
Рогань Харківської області після звільнення від російських військових
Рогань Харківської області після звільнення від російських військових
Рогань Харківської області після звільнення від російських військових
Рогань Харківської області після звільнення від російських військових
Рогань Харківської області після звільнення від російських військових
Рогань Харківської області після звільнення від російських військових
Рогань Харківської області після звільнення від російських військових
Рогань Харківської області після звільнення від російських військових
Рогань Харківської області після звільнення від російських військових
Рогань Харківської області після звільнення від російських військових
Рогань Харківської області після звільнення від російських військових
Рогань Харківської області після звільнення від російських військових
Рогань Харківської області після звільнення від російських військових
Рогань Харківської області після звільнення від російських військових
Снаряди в садочку та вирви в дворах: у Харківській ОВА показали звільнену Рогань / 8 фотографий

Повномасштабна війна в Україні триває вже 52-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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