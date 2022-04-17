Тих, хто вижив, немає: у Токмаку ЗСУ завдали удару по складу російських окупантів

Збройні сили України успішно розгромили особовий склад рашистів у Токмаку Запорізької області. Ворога було знищено разом із боєприпасами.

Про це ввечері 16 квітня повідомили у Фонді допомоги армії Повернись живим. Зазначається, що скоригувати вогонь українським військовим допомогли небайдужі громадяни.

Нагадуємо, про переміщення російських військ потрібно повідомляти Збройним силам України. Для цього Мінцифри розробило спеціальний чат-бот єВорог, куди можна надіслати усі дані про місце перебування техніки та особового складу рашистів.

Перейти у чат-бот єВорог можна у Telegram або з головного екрана мобільного додатку Дія.