У Херсонській області українські захисники знищили три російських Тигра та одну БМП. Залишки піхоти окупантів було ліквідовано, коли вони намагалися втекти через поле.

Про це ввечері 16 квітня повідомили воїни 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. Зазначається, що рашисти самі вирішили рушити їм назустріч з тимчасово окупованого села.

Їхали назустріч долі: на Херсонщині ЗСУ знищили техніку та залишки піхоти РФ / 5 фотографий

– Прорив, розвідка боєм чи просто заблукали – наші розбирати не стали. Військові підпустили рашистів ближче, на стільки близько, аби в найбільш відповідний момент зробити кілька влучних пострілів, – йдеться у повідомленні.

Особливо відзначилися молодший сержант і старший солдат, які здійснили обстріл ворога з протитанкового ракетного комплексу Корсар (українського виробництва – Ред.).

– Рештки екіпажу, які вижили від ударів протитанкових ракет ще спробували рятуватись з палаючої техніки, пустилась навпростець. Але куди їм бігти серед степів українського півдня? хіба що на зустріч кулям наших захисників та вірну смерть, бо іншого їх тут не чекає. Окупанти – на вас чекає пекло, і не тільки на землі… – запевнили солдати 28-ї бригади.

Джерело: 28 ОМЕХБР