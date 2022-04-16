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Факти / Україна

За 16 квітня евакуювали понад 1,4 тис. українців – Верещук

Валентина Летяк редакторка стрічки
Евакуація

За сьогодні, 16 квітня, за результатами роботи гуманітарних коридорів евакуйовано 1 449 людей, повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

– Гуманітарними коридорами із Маріуполя та Бердянська за сьогодні на власному транспорті до Запоріжжя доїхала 1 381 людина. З них: з Маріуполя – 170 людей, 1 211 осіб – мешканці міст Запорізької області (Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь), – уточнила вона.

За її словами, із Сєвєродонецька, Рубіжного та Кремінної в Луганській області, попри постійні обстріли, вдалося організовано вивезти 68 людей.

Водночас через постійні обстріли зірвана евакуація із Лисичанська Луганської області.

На 16 квітня в Україні було погоджено дев’ять гуманітарних коридорів.

Чотири маршрути – із Маріуполя, Бердянська, Токмака та Енергодара до Запоріжжя – лише для громадян на власному транспорті.

Ще п’ять відкриті з Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної, Гірського та Рубіжного до Бахмута.

Фото: Ірина Верещук

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