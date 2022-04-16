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Факти / Україна

Зеленський назвав кількість загиблих українських військових у війні з Росією

Ілля Нежигай редактор стрічки
Зеленський назвав кількість загиблих українських військових у війні з Росією

У війні із Росією загинуло від 2,5 тис. до 3 тис. українських військовослужбовців.

Про це в інтерв’ю CNN повідомив президент України Володимир Зеленський.

Президент заявив, що, на думку української влади, у війні з російськими окупантами загинули від 2,5 до 3 тисяч військовослужбовців України. Він навів ці дані порівняно з російськими втратами, де кількість загиблих становить від 19 до 20 тис. загиблих людей (Росія станом на 25 березня визнавала лише 1 351 втрату серед своїх військовослужбовців).

Володимир Зеленський додав, що близько 10 тис. українських військовослужбовців зазнали поранень, і “важко сказати, скільки з них виживуть”.

За його словами, втрати серед цивільного населення оцінити значно складніше.

– Дуже важко говорити про цивільних осіб, оскільки на півдні нашої країни, де міста та селища блоковані – Херсон, Бердянськ, Маріуполь далі на схід, та район на схід, де знаходиться Волноваха – ми просто не знаємо, скільки людей загинуло у цьому районі, який блокований, – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, лише після відступу російських військ з території Київської області було виявлено тіла 900 цивільних осіб.

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Джерело: CNN

Фото: Офіс президента

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