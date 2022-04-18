Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)НаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 53 день війни
Вбили Вбили
202 дітей
Поранили Поранили
>361 дитину
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 982 дорослих
Факти / Україна

60 окупантів, вертоліт, танк і два БМП: воїни ОТУ Схід відбили п’ять російських атак

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
60 окупантів, вертоліт, танк і два БМП: воїни ОТУ Схід відбили п’ять російських атак

Українські воїни зірвали спробу окупантів прорвати оборону та успішно відбили п’ять їхніх атак.

Як повідомляє Оперативно-тактичне угруповання Схід, це сталося 17 квітня. Конкретні райони і назви населених пунктів, зважаючи на активну фазу бойових дій, не вказуються.

Силами ОТУ Схід 17 квітня було знищено:

  • особовий склад окупантів – 60;
  • танки – 1;
  • бойові машини піхоти (БМП) – 2;
  • легкоброньовані тягачі (МТЛБ) – 2;
  • артилерійські системи – 3;
  • артилерійські тягачі АТ – 3;
  • вертольоти – 1.
Читайте
Поразка РФ на Донбасі коштуватиме Путіну дуже дорого - нардеп Чернєв

Джерело: ОТУ Схід

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка