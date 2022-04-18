60 окупантів, вертоліт, танк і два БМП: воїни ОТУ Схід відбили п’ять російських атак

Українські воїни зірвали спробу окупантів прорвати оборону та успішно відбили п’ять їхніх атак.
Як повідомляє Оперативно-тактичне угруповання Схід, це сталося 17 квітня. Конкретні райони і назви населених пунктів, зважаючи на активну фазу бойових дій, не вказуються.
Силами ОТУ Схід 17 квітня було знищено:
- особовий склад окупантів – 60;
- танки – 1;
- бойові машини піхоти (БМП) – 2;
- легкоброньовані тягачі (МТЛБ) – 2;
- артилерійські системи – 3;
- артилерійські тягачі АТ – 3;
- вертольоти – 1.
Джерело: ОТУ Схід