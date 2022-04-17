Російський олігарх Роман Абрамович, проти якого запровадили санкції ЄС і Велика Британія, навідався до Києва, щоб спробувати відновити переговорний процес між Україною та Росією.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела. Так, Абрамович приїжджав до Києва, щоб спробувати запропонувати шляхи відновлення перемовин між делегаціями України й РФ.

За даними джерел, він зустрічався зі членами української переговорної групи й обговорив можливі шляхи відновлення перемовин.

Зараз процес переговорів призупинився після того, як у світових ЗМІ оприлюднили тіла загиблих мешканців Київської області, закатованих російськими солдатами, зокрема в Бучі. Крім того, російська влада не надала офіційної відповіді стосовно пропозицій українців врегулювання війни на очній зустрічі делегацій у Стамбулі 29 березня.

Водночас речник Абрамовича на запит Bloomberg сказав, що він не в Києві, і відмовився коментувати візити олігарха. Член української переговорної групи Михайло Подоляк відмовився надати коментар. Так само не відповів на запит речник Кремля Дмитро Пєсков.

16 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Абрамович не є нейтральною стороною в переговорах, і що українські інтереси не збігаються з його інтересами. Однак українські переговорники сподіваються скористатися його допомогою в дипломатичному врегулюванні.