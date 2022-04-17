В окупованому Херсоні росіяни запустили своє телемовлення, і розповідають про біологічну зброю яку начебто збиралася виготовити Україна.

Про чергові фейки пропагандистів РФ повідомив радник голови Офісу президента України Сергій Лещенко.

– Також у Херсоні вони поширюють листівки, в яких закликають до фактичного підпорядкування окупаційній владі. Розповідають про те, що спротив не має жодного сенсу, а зараз час працювати на Росію. Аналогічну технологію пропагандисти використовують в іншому окупованому місті Запоріжської області, в Енергодарі. Вони поширюють листівки, щоб зломити спротив місцевого населення і викликати відчуття неминучості того, що російська влада прийшла назавжди, – сказав Лещенко.

Наступний фейк стосується намагання держави-агресора вкрасти персональні дані та поширити вірус серед українських інтернет-користувачів.

– Служба Безпеки України попереджає про нову кіберзагрозу. Окупанти розсилають листи з вірусом нібито від імені СБУ. В листі розповідають, що це інструкція, яку треба зберегти на свій персональний комп’ютер. Нібито там є план дій на період активної фази війни, карти, координати укриттів та аварійні засоби зв’язку, – повідомив Лещенко.

Крім цього, на державних російських каналах пропагандисти поширюють новини про намір української влади нанести удар Точкою-У по біженцях на вокзалі в місті Лозова Харківської області.

– Як і у випадку з Краматорськом, знайомий сценарій. Спочатку попереджають, що начебто це зробить Україна, а потім самі наносять удар. До речі, вже багаторазово спростовано виправдання Росії, що начебто Точки-У у них немає на озброєнні, – сказав Лещенко.

Ще один вкид поширює Ілля Кива, колишній депутат від партії ОПЗЖ, який втік до Росії та втратив депутатський мандат.

У своїх публікаціях він дорікає владі Миколаєва, що в місті наростає невдоволення через відсутність води.

– Внаслідок війни, яку розпочала держава-агресор, куди втік Кива, справді у місті є проблеми з водою. Але влада забезпечує людей питною водою. А налагодити систему водопостачання – це пріоритетне завдання для місцевої влади. Звинувачувати в чомусь владу міста, яка потерпає від постійних обстрілів і атак з боку Росії, водночас самому перебуваючи в там, це верх цинізму. Але що очікувати від Іллі Киви, який у своїх інших публікаціях напряму закликає завдати по Україні ядерного удару, – додав Лещенко.