Денісова закликала вивезених у РФ українців виїжджати в Європу через Нарву

Омбудсмен Людмила Денісова закликала українців, яких насильно вивезли до РФ з тимчасово окупованих регіонів України, користуватися пунктом пропуску в місті Нарва (Естонія) для того, щоб виїхати до Європи.

Вона зазначила, що станом на 16 квітня, до Росії було переміщено 808 тис. людей, з яких 153 тис. – діти.

– Минулого тижня до мене звернулися волонтери з Росії, які виявили три табори для депортованих українців у Пензенській області. Вони відвідали один з таких таборів, де на той час перебували понад 400 людей – переважно жінки та 147 дітей різного віку, включаючи немовлят. Наші громадяни були у вкрай тяжкому й обтяжливому становищі, не мали одягу, продуктів, предметів гігієни, адже їх забрали з Маріуполя прямо з бомбосховища, – розповіла Денісова.

Омбудсмен повідомила, що за результатами спільної роботи з російськими волонтерами, консульською службою в Естонії та естонською стороною, у суботу перші 7 українців з табору в Пензенській області, зокрема сім’я з трьома дітьми, були доставлені до Нарви в Естонії, де їм надається необхідна допомога.

Зараз готується перевезення наступної групи насильно вивезених до РФ українців.

– Я звертаюся до громадян України, які зараз перебувають у Росії та не знають, як дістатися до України чи країн Європи – ви можете скористатися пунктом пропуску через кордон Росії до міста Нарва, де вам нададуть допомогу консульська служба України та місцеві громади, – уточнила Денісова.

Всю інформацію та корисні телефони, необхідні для перетину кордону та перебування в Естонії, можна знайти за посиланням. Також можна звернутися за номером безкоштовної та цілодобової гарячої лінії: 0 800 50 17 20.