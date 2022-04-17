Дві сотні військових та десятки одиниць техніки: яких втрат зазнала РФ 16 квітня

За добу війни в Україні Російська Федерація втратила ще дві сотні своїх військових.

Загалом із 24 лютого до 17 квітня Збройні сили України ліквідували близько 20,3 тис. особового складу армії РФ.

Протягом 52-ї доби збройної агресії в Україні російські військові втратили:

11 танків,

20 одиниць бойових броньованих машин,

п’ять одиниць артилерійських систем,

дві одиниці реактивних систем залпового вогню,

13 одиниць автомобільної техніки,

одну одиницю спеціальної техніки.

У небі над Україною ЗСУ збили два літаки, один гелікоптер та 10 безпілотників.

Загалом за час війни в Україні РФ втратила:

близько 20,3 тис. особового складу, +200

773 танки, + 11

2 002 бойові броньовані машини, + 20

376 одиниць артилерійських систем, + 5

127 одиниць реактивних систем залпового вогню, + 2

66 одиниць засобів протиповітряної оборони,

165 літаків, + 2

146 гелікоптерів, + 1

1 471 одиницю автомобільної техніки, +13

8 кораблів (катерів),

76 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,

148 безпілотників оперативно-тактичного рівня, +10

27 одиниць спеціальної техніки, +1

4 пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 53-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ