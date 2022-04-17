Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)НаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 53 день війни
Вбили Вбили
202 дітей
Поранили Поранили
>361 дитину
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 982 дорослих
Факти / Україна

Дві сотні військових та десятки одиниць техніки: яких втрат зазнала РФ 16 квітня

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії

За добу війни в Україні Російська Федерація втратила ще дві сотні своїх військових.

Загалом із 24 лютого до 17 квітня Збройні сили України ліквідували близько 20,3 тис. особового складу армії РФ.

Протягом 52-ї доби збройної агресії в Україні російські військові втратили:

  • 11 танків,
  • 20 одиниць бойових броньованих машин,
  • п’ять одиниць артилерійських систем,
  • дві одиниці реактивних систем залпового вогню,
  • 13 одиниць автомобільної техніки,
  • одну одиницю спеціальної техніки.

У небі над Україною ЗСУ збили два літаки, один гелікоптер та 10 безпілотників.

Загалом за час війни в Україні РФ втратила:

  • близько 20,3 тис. особового складу, +200
  • 773 танки, +11
  • 2 002 бойові броньовані машини, +20
  • 376 одиниць артилерійських систем, +5
  • 127 одиниць реактивних систем залпового вогню, +2
  • 66 одиниць засобів протиповітряної оборони,
  • 165 літаків, +2
  • 146 гелікоптерів, +1
  • 1 471 одиницю автомобільної техніки, +13
  • 8 кораблів (катерів),
  • 76 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,
  • 148 безпілотників оперативно-тактичного рівня, +10
  • 27 одиниць спеціальної техніки, +1
  • 4 пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 53-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка