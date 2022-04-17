Дві сотні військових та десятки одиниць техніки: яких втрат зазнала РФ 16 квітня

За добу війни в Україні Російська Федерація втратила ще дві сотні своїх військових.
Загалом із 24 лютого до 17 квітня Збройні сили України ліквідували близько 20,3 тис. особового складу армії РФ.
Протягом 52-ї доби збройної агресії в Україні російські військові втратили:
- 11 танків,
- 20 одиниць бойових броньованих машин,
- п’ять одиниць артилерійських систем,
- дві одиниці реактивних систем залпового вогню,
- 13 одиниць автомобільної техніки,
- одну одиницю спеціальної техніки.
У небі над Україною ЗСУ збили два літаки, один гелікоптер та 10 безпілотників.
Загалом за час війни в Україні РФ втратила:
- близько 20,3 тис. особового складу, +200
- 773 танки, +11
- 2 002 бойові броньовані машини, +20
- 376 одиниць артилерійських систем, +5
- 127 одиниць реактивних систем залпового вогню, +2
- 66 одиниць засобів протиповітряної оборони,
- 165 літаків, +2
- 146 гелікоптерів, +1
- 1 471 одиницю автомобільної техніки, +13
- 8 кораблів (катерів),
- 76 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,
- 148 безпілотників оперативно-тактичного рівня, +10
- 27 одиниць спеціальної техніки, +1
- 4 пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 53-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ