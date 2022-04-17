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Факти / Україна

Готуємось до найгірших сценаріїв: голова КМВА про небезпеку повернення до столиці

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Готуємось до найгірших сценаріїв: голова КМВА про небезпеку повернення до столиці

Путінські загарбники не відмовилися від планів захопити українську столицю, тому повертатися до Києва евакуйованим мешканцям наразі не варто.

Про це 17 квітня в одному з інтерв’ю заявив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Микола Жирнов. Він зауважив, що лише закінчення війни означатиме те, що повертатися до Києва цілком безпечно.

– Ми просимо сьогодні в першу чергу жінок, дітей, людей літнього віку, які мають де проживати за межами міста — не повертатись, адже є небезпека, як авіаційних та ракетних ударів, так і дій ДРГ противника. Та й загалом противник не відмовився від мети захопити столицю.

Основна умова для безпечного повернення у Київ — це закінчення війни. В іншому випадку — навіть зниження інтенсивності бойових дій так само несе небезпеки.

За словами голови КМВА, українська столиця та її захисники готуються до усіх сценаріїв, оскільки зараз ворог намагається “підготуватися”, аби спробувати нанести повторний удар.

– На даний час ворог поповнює свої втрати, накопичує ресурси та ремонтує техніку, готує її до застосування. Розуміючи це, ми готуємося до всіх можливих сценаріїв і навіть до найгірших — до повторної спроби взяти Київ, – підкреслив Микола Жирнов.

Джерело: Вечірній Київ

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Фото: КМДА

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