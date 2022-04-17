Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)НаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 53 день війни
Вбили Вбили
202 дітей
Поранили Поранили
>361 дитину
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 982 дорослих
Факти / Україна

Місто досі не впало: Шмигаль повідомив про ситуацію у Маріуполі

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Маріуполь

Українські військові, які зараз перебувають в обложеному Маріуполі Донецької області, відмовилися від капітуляції російської сторони.

Це підтвердив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю ABC.

– Місто досі не впало. Є ще наші військові сили, наші солдати, тож вони будуть битися до кінця, поки вони в Маріуполі. Жодне велике місто в Україні не впало. Лише Херсон перебуває під контролем російських військових, а всі інші міста під контролем України, – сказав він.

Шмигаль зазначив, хоч Маріуполь перебуває під контролем України, жителі міста страждають від браку харчів і води.

– У них немає ні води, ні їжі, ні тепла, ні електрики. Вони просять усіх наших партнерів підтримати та допомогти зупинити цю гуманітарну катастрофу, — сказав Шмигаль.

Нагадаємо, що російські окупанти пропонували українським захисникам Маріуполя, які зараз тримають оборону на металургійному комбінаті Азовсталь, скласти зброю та здатися в полон.

За даними ABC, Маріуполь є стратегічним містом для РФ, оскільки його захоплення дозволить російським силам на півдні з’єднатися з військами на Донбасі, а також дасть доступ до ключового порту.

Читайте
РФ може готуватися до висадки десанту в Маріуполі - Міноборони

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка