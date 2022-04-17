На блокпосту у Василівці окупанти викрали неповнолітнього сина голови Запорізької РДА

Російські окупанти викрали неповнолітнього сина голови Запорізької районної державної адміністрації Олега Буряка.

Про це 17 квітня у коментарі журналістам повідомив сам очільник РДА. 16-річного сина Олега Буряка викрали на російському блокпості у Василівці, коли він повертався з Мелітополя до Запоріжжя.

– Це сталося 8 квітня о 11.22 на блокпосту у Василівці. Мій 16-річний син їхав в машині з двома знайомими жінками та трьома малолітніми дітьми. Колону автомобілів зупинили російські військові та почали підходити до кожної аби перевірити, хто та куди їде. Вони побачили в мого сина телефон та витягли його з машини, – розповів голова Запорізької РДА.

За словами Олега Буряка, протягом наступних дев’яти днів він намагався вирішити питання порятунку сина самостійно, але нічого не вийшло. Він також запевнив, що рашистам відомо, що підліток – син місцевого українського посадовця.

Свідки викрадення 16-річного Влада також підтвердили, що російські солдати тримали машину на блокпосту протягом трьох годин, після чого усіх, крім хлопця, відпустили.