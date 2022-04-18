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Факти / Україна

Окупанти намагаються здобути хоч якийсь тактичний успіх до Великодня – керівник ГУР

Ілля Нежигай редактор стрічки
Окупанти намагаються здобути хоч якийсь тактичний успіх до Великодня – керівник ГУР

Військове керівництво Російської Федерації спішно намагається підготуватись до битви за Донбас, бо хочу здобути хоч якусь перемогу до 24 квітня, тобто до Великодня.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

– Вони дуже сильно поспішають, тому що вони дуже обмежені в часі. Скажімо так, вони дуже хочуть встигнути отримати хоч якусь тактичну перевагу і справжні тактичні здобутки, які зможуть показати як певною мірою виграш Росії у цій спецоперації. Вони поспішають до Великодня. Але хочу сказати прямо сказати, що нічого в них не вийде, Україна буде відстоїть, — повідомив Кирило Буданов.

Він сказав, що при цьому вони можуть отримати певні тактичні перемоги на сході України, але це нічого їм не дасть.

Очільник ГУР МО наголосив на відсутності рішучості серед генералів Росії.

– У російського генералітету немає однорідності виключно з однієї причини: на даному етапі точно підтверджено ліквідацію восьми генералів збройних сил Росії. Цей фактор дуже лякає багатьох з них, — заявив Кирило Буданов.

За його словами, російські генерали не хочуть бути цапом-відбувайлом, яких звинуватять у воєнних провалах армії РФ.

Керівник ГУР повідомив, що наразі російські пропагандисти погрожують в телеефірах застосуванням ядерної зброї.

– Заспокойтеся всі. Це виключно погрози. Якщо Путін остаточно втратить глузд і спробує це зробити (застосувати ядерну зброю, – Ред.), то це не так легко зробити технічно. Він може на це піти, але це не так просто зробити, – сказав Кирило Буданов.

Він також прокоментував заклики колишнього народного депутата Верховної Ради Іллі Ківи до президента РФ Володимира Путіна, щоб останній застосував ядерну зброю проти України. За його словами, цей зрадник України перебуває під контролем ГУР.

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Фото: ГУР МО

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