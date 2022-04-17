Російські загарбники видають мешканцям Маріуполя (Донецька область) перепустки для переміщення містом. Сотні людей змушені вистоювати черги, щоб їх отримати.

Про це розповів у своєму Telegram-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, без перепусток уже з наступного тижня мешканці міста не лише не зможуть переміщуватися між районами, а й навіть виходити на вулиці.

– Окупанти продовжують видачу перепусток на переміщення в місті. Фактично така перепустка видається в одному місці – вулиця 130-ї Таганрозької дивізії, 114, в приміщенні Лівобережної податкової. Сотні містян вимушені вистоювати черги для отримання перепустки, без якої вже з наступного тижня буде неможливе не лише переміщення між районами міста, але й знаходження на вулиці, – наголосив Андрющенко.

За його словами, є інформація, що російські загарбники роздають перепустки не лише для фільтраційних заходів, але й у рамках підготовки до “паспортизації” людей.

Андрющенко також поінформував, що в Маріуполі погіршується і так критична ситуація в медичній сфері. Додаткові ризики для життя та здоров’я людей створює відсутність лікарів, лікарень та ліків. А тому мешканці міста не можуть отримати консультації та належне лікування.

Андрющенко додав, що “гуманітарна допомога”, широко розрекламована окупантами, фактично складається з буханця хліба та пляшки води на добу. І її катастрофічно не вистачає.

Водночас будь-яку гуманітарну допомогу від України або міжнародних організацій російські загарбники в місто не допускають.

Радник мера Маріуполя наголосив, що українські захисники продовжують тримати оборону в місті.

– Попри бажання окупантів висвітлити, що місце бойових дій обмежене Азовсталлю, це не відповідає дійсності. Вчора ввечері точилися бої на вул. Таганрозькій, що знаходиться на відстані 5 км від Азовсталі. Під час боїв окупанти знову обстріляли з важкої артилерії будинки приватного сектору… Також продовжувались обстріли зони порту в намаганнях окупантів здійснити штурм. Місце залишається небезпечним для цивільних, – розповів Андрющенко.

Напередодні Петро Андрющенко повідомляв, що російські загарбники з понеділка, 18 квітня, планують повністю закрити Маріуполь на в’їзд та виїзд. Вони хочуть провести фільтрацію 100% чоловіків, які залишилися у місті. Частину людей хочуть “мобілізувати”, а частину – відправити на розчищення завалів.

Джерело: Петро Андрющенко

Фото: Полк Азов