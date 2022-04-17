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Факти / Україна

Російські загарбники роздають у Маріуполі перепустки для переміщення містом

Юлія Соколова редакторка стрічки
Маріуполь

Російські загарбники видають мешканцям Маріуполя (Донецька область) перепустки для переміщення містом. Сотні людей змушені вистоювати черги, щоб їх отримати.

Про це розповів у своєму Telegram-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, без перепусток уже з наступного тижня мешканці міста не лише не зможуть переміщуватися між районами, а й навіть виходити на вулиці.

– Окупанти продовжують видачу перепусток на переміщення в місті. Фактично така перепустка видається в одному місці – вулиця 130-ї Таганрозької дивізії, 114, в приміщенні Лівобережної податкової. Сотні містян вимушені вистоювати черги для отримання перепустки, без якої вже з наступного тижня буде неможливе не лише переміщення між районами міста, але й знаходження на вулиці, – наголосив Андрющенко.

За його словами, є інформація, що російські загарбники роздають перепустки не лише для фільтраційних заходів, але й у рамках підготовки до “паспортизації” людей.

Андрющенко також поінформував, що в Маріуполі погіршується і так критична ситуація в медичній сфері. Додаткові ризики для життя та здоров’я людей створює відсутність лікарів, лікарень та ліків. А тому мешканці міста не можуть отримати консультації та належне лікування.

Андрющенко додав, що “гуманітарна допомога”, широко розрекламована окупантами, фактично складається з буханця хліба та пляшки води на добу. І її катастрофічно не вистачає.

Водночас будь-яку гуманітарну допомогу від України або міжнародних організацій російські загарбники в місто не допускають.

Радник мера Маріуполя наголосив, що українські захисники продовжують тримати оборону в місті.

– Попри бажання окупантів висвітлити, що місце бойових дій обмежене Азовсталлю, це не відповідає дійсності. Вчора ввечері точилися бої на вул. Таганрозькій, що знаходиться на відстані 5 км від Азовсталі. Під час боїв окупанти знову обстріляли з важкої артилерії будинки приватного сектору… Також продовжувались обстріли зони порту в намаганнях окупантів здійснити штурм. Місце залишається небезпечним для цивільних, – розповів Андрющенко.

Напередодні Петро Андрющенко повідомляв, що російські загарбники з понеділка, 18 квітня, планують повністю закрити Маріуполь на в’їзд та виїзд. Вони хочуть провести фільтрацію 100% чоловіків, які залишилися у місті. Частину людей хочуть “мобілізувати”, а частину – відправити на розчищення завалів.

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Джерело: Петро Андрющенко

Фото: Полк Азов

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