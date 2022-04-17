Співробітники Служби безпеки України затримали п’ятьох ворожих агентів, а в Київській та Херсонській областях викрили ще двох колаборантів.

Про останні спецоперації поінформували в пресслужбі СБУ. Вони були проведені в п’яти регіонах України:

1. В Одеській області вдалося нейтралізувати російську агентурну мережу та затримати трьох агентів. За даними спецслужби, дії зловмисників координували особи, які ще в 2014 році втекли до РФ.

– Напередодні широкомасштабного вторгнення ці агенти нагнітали соціальну напругу у різних регіонах. Зокрема, намагалися вчинити диверсії: шляхом руйнування транспортної інфраструктури, підпалів лісів, пошкодження національно-культурних символів і пам’ятників. Також проводили постановочні мітинги, – розповіли в СБУ.

Проте з початком повномасштабної війни в Україні російські куратори переформатували роботу агентів. Протягом останнього місяця вони збирали розвідувальні дані про військові формування на території Одеської області, місця розміщення блокпостів, волонтерських центрів, а також про настрої місцевого населення.

Зловмисники навіть відправляли кураторам фотозвіти. Зараз агенти РФ дають свідчення СБУ.

2. У Київській області був затриманий самопроголошений голова Димерської ОТГ, місцевий мешканець.

В умовах тимчасової окупації територій області військами РФ він добровільно співпрацював з ворогом, “здав” місцевих учасників АТО/ООС, членів тероборони. Крім того, зрадник допомагав російським загарбникам зорієнтуватися на місцевості.

– За їхніми вказівками він “набирав” фахівців для ремонту електромереж, водіїв для вивезення документів селищної ради, бухгалтерів для організації роботи так званої нової адміністрації та інших. А “гуманітарну допомогу” роздавав місцевим як винагороду за співпрацю з окупантами, – зазначили в СБУ.

3. У Херсонській області СБУ оголосила заочну підозру самопроголошеному керівнику окупованої Нової Каховки.

Вказана особа перейшла на бік ворога. Псевдокерівник цивільної адміністрації Нової Каховки публічно закликав місцевих мешканців до співпраці з російськими загарбниками, виступав за налагодження зв’язків із країною-агресором РФ.

Зловмисник також відмовився від гуманітарної допомоги, яку українська влада хотіла передати людям.

За інформацією Офісу генпрокурора, зловмисник перейшов на бік ворога 2 квітня. Йому повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 1, 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

4. У Дніпропетровській області затримано агента РФ, який коригував ракетні обстріли. Він розповів слідству, що мав проросійські погляди, чим і привернув увагу спецслужб РФ, які його завербували.

Російські куратори поставили зловмиснику завдання збирати координати військових штабів та спостерігати за переміщенням техніки Збройних сил України.

– Заради підвищення рівня довіри зрадник додатково робив розвідку об’єктів критичної інфраструктури після ракетних обстрілів, – уточнили в СБУ.

5. У Миколаєві співробітники СБУ затримали місцеву жительку, яка періодично “доповідала” російським загарбникам про обстановку в місті.

Крім того, жінка відстежувала роботу українських блокпостів та об’єктів критичної інфраструктури.

Нещодавно в СБУ поінформували, що з 24 лютого (дня початку повномасштабного вторгнення військ РФ) в Україні вдалося виявити майже 100 диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) ворога.

Зокрема, вдалося ліквідувати диверсантів, які планували замах на президента Володимира Зеленського. Також були затримані понад 300 колаборантів.