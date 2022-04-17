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Факти / Україна

СБУ ліквідувала агентурну мережу РФ на Одещині та викрила двох колаборантів

Юлія Соколова редакторка стрічки
СБУ ліквідувала агентурну мережу РФ на Одещині та викрила двох колаборантів

Співробітники Служби безпеки України затримали п’ятьох ворожих агентів, а в Київській та Херсонській областях викрили ще двох колаборантів.

Про останні спецоперації поінформували в пресслужбі СБУ. Вони були проведені в п’яти регіонах України:

1. В Одеській області вдалося нейтралізувати російську агентурну мережу та затримати трьох агентів. За даними спецслужби, дії зловмисників координували особи, які ще в 2014 році втекли до РФ.

– Напередодні широкомасштабного вторгнення ці агенти нагнітали соціальну напругу у різних регіонах. Зокрема, намагалися вчинити диверсії: шляхом руйнування транспортної інфраструктури, підпалів лісів, пошкодження національно-культурних символів і пам’ятників. Також проводили постановочні мітинги, – розповіли в СБУ.

Проте з початком повномасштабної війни в Україні російські куратори переформатували роботу агентів. Протягом останнього місяця вони збирали розвідувальні дані про військові формування на території Одеської області, місця розміщення блокпостів, волонтерських центрів, а також про настрої місцевого населення.

Зловмисники навіть відправляли кураторам фотозвіти. Зараз агенти РФ дають свідчення СБУ.

2. У Київській області був затриманий самопроголошений голова Димерської ОТГ, місцевий мешканець.

В умовах тимчасової окупації територій області військами РФ він добровільно співпрацював з ворогом, “здав” місцевих учасників АТО/ООС, членів тероборони. Крім того, зрадник допомагав російським загарбникам зорієнтуватися на місцевості.

– За їхніми вказівками він “набирав” фахівців для ремонту електромереж, водіїв для вивезення документів селищної ради, бухгалтерів для організації роботи так званої нової адміністрації та інших. А “гуманітарну допомогу” роздавав місцевим як винагороду за співпрацю з окупантами, – зазначили в СБУ.

3. У Херсонській області СБУ оголосила заочну підозру самопроголошеному керівнику окупованої Нової Каховки.

Вказана особа перейшла на бік ворога. Псевдокерівник цивільної адміністрації Нової Каховки публічно закликав місцевих мешканців до співпраці з російськими загарбниками, виступав за налагодження зв’язків із країною-агресором РФ.

Зловмисник також відмовився від гуманітарної допомоги, яку українська влада хотіла передати людям.

За інформацією Офісу генпрокурора, зловмисник перейшов на бік ворога 2 квітня. Йому повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 1, 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

4. У Дніпропетровській області затримано агента РФ, який коригував ракетні обстріли. Він розповів слідству, що мав проросійські погляди, чим і привернув увагу спецслужб РФ, які його завербували.

Російські куратори поставили зловмиснику завдання збирати координати військових штабів та спостерігати за переміщенням техніки Збройних сил України.

– Заради підвищення рівня довіри зрадник додатково робив розвідку об’єктів критичної інфраструктури після ракетних обстрілів, – уточнили в СБУ.

5. У Миколаєві співробітники СБУ затримали місцеву жительку, яка періодично “доповідала” російським загарбникам про обстановку в місті.

Крім того, жінка відстежувала роботу українських блокпостів та об’єктів критичної інфраструктури.

Нещодавно в СБУ поінформували, що з 24 лютого (дня початку повномасштабного вторгнення військ РФ) в Україні вдалося виявити майже 100 диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) ворога.

Зокрема, вдалося ліквідувати диверсантів, які планували замах на президента Володимира Зеленського. Також були затримані понад 300 колаборантів.

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Кремль планував створити "народні республіки" у західних областях України - СБУ

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Джерело: СБУ

Фото: Depositphotos

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