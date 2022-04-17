У центрі Харкова чути обстріли. За попередніми даними, снаряд влучив у центр міста.

Про це повідомило Суспільне з посиланням на очевидців. У всій Харківській області досі лунає тривога, тому необхідно знайти безпечне укриття.

Крім того, голова Золочівської громади Віктор Коваленко розповів, що російські військові зранку 17 квітня обстріляли село Івашки.

– Сьогодні о п’ятій ранку обстріляли Івашки Золочівської громади. Били з артилерії. Як наслідок, пошкоджено 10 приватних будинків, школа, газорозподільча станція, газомережі. На щастя, люди всі живі. Як почалося, відразу поховалися в підвали, погреби, — сказав Коваленко.

Він зазначив, що це останнє село громади, яке до цього не обстрілювали.

Раніше голова Харківської ОВА зазначав, що минулої доби російські загарбники 23 рази обстріляли житлові райони Харкова та завдали один ракетний удар. Внаслідок чого 31 людина поранена, ще троє загинули.