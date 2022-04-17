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Факти / Україна

У Кремлі думають, як оформити поразку РФ у війні – Арестович

Ілля Нежигай редактор стрічки
У Кремлі думають, як оформити поразку РФ у війні – Арестович

Російське політичне керівництво думає, як продати поразку російському суспільству.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі національного телемарафону.

– Зараз головна проблема Москви не зовнішня, не українська. Вона для них внутрішня – як продати поразку. Російський режим після втоплення крейсера Москва почав думати, як оформити поразку, – сказав Олексій Арестович.

На його думку, це є однією з причин, чому наступ ворога на Донбасі ще не почався.

Олексій Арестович додав, що Росія напередодні знову змінила офіційні цілі війни.

– Змінили вп’яте за 50 діб. Вони сказали, що головне розгромити націоналістичні батальйони і це все, тобто взяти остаточно Маріуполь. Але президент України сьогодні сказав, що при загибелі захисників Маріуполя, українська сторона виходить з переговорів. Тобто будемо добивати просто, будемо нищити, поки останній покидьок не загине тут на нашій землі з російського боку, – сказав радник керівника ОПУ.

Олексій Арестович вважає, що такий стан справ вказує на те, що саме Україна диктує умови, а російська сторона переживає страшну політичну кризу.

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Фото: Офіс президента

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