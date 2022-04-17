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Факти / Україна

У Києві та області з 17 квітня змінюють тривалість комендантської години

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
У Києві та області з 17 квітня змінюють тривалість комендантської години

З 17 квітня у Києві та Київські області змінюється час комендантської години. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Тепер комендантська година у Києві та області розпочинатиметься на годину пізніше, а закінчуватиметься на годину раніше. Від 17 травня вона триватиме з 22.00 до 5.00.

Нагадаємо, що під час дії комендантської години громадянам заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи.

Тому жителям Києва та Київської області потрібно залишатися вдома з 22.00 до 05.00, але якщо пролунають сирени повітряної тривоги, то дозволяється залишити будинок і спуститися в укриття.

Громадський транспорт під час комендантської години також не працює.

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