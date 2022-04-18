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Факти / Україна

У Лисичанську жінка зливала дані ЗСУ окупантам, за цими координатами обстріляли її квартал

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
У Лисичанську жінка зливала дані ЗСУ окупантам, за цими координатами обстріляли її квартал

У Лисичанську, що на Луганщині, поліція затримала жінку, яка передавала ворогу дані про розташування підрозділу Збройних сил України. За її координатами окупанти обстріляли її ж квартал.

За даними слідства, затримана з перших днів повномасштабного вторгнення була модератором Telegram-каналу.

Інформацію про дислокацію українських військових жінка передала адміністратору каналу, після чого позиції ЗСУ та прилеглі будинки накрило артилерійським вогнем РФ.

На відео, опублікованому представниками Нацполіції Луганщини, жінка у сльозах “кається” у скоєному, мовляв, вона не розуміла, до яких наслідків це могло призвести.

Одного дня мені написала дівчина про те, де базуються українські військові (починає голосно плакати – Ред.), і попросила, щоб я це передала. Я передала це головному адміністратору… Потім… 4 квітня у нас вимкнули світло, і я більше не заходила на цей Telegram-канал. Після обстрілу (свого кварталу – Ред.) я інформацію не надсилала… Через те, що постраждали будинки біля мене…

Кримінальне провадження відкрито за ч. 7 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) КК України.

За скоєне жінці загрожує від дванадцяти до п’ятнадцяти років з можливою конфіскацією усього майна.

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