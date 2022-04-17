Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, Кіровоградщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині.

На Харківщині ситуація стабільно важка. В Ізюмському напрямку досі ідуть активні бої, тому жителів Лозової та Барвінкового закликають активізуватися з евакуацією.

Всього за добу було понад двадцять ударів окупантів із РСЗВ, артилерії та один ракетний удар.

На Луганщині 16 квітня, окрім пошкоджених протягом дня інфраструктурних об’єктів, вороги обстріляли Лисичанську лікарню та НПЗ. Вночі під приціл росіян потрапив один з житлових кварталів Сєвєродонецька. Зранку 17 квітня стався артобстріл Кремінної, щонайменше одну людину поранено. Позиційні бої у Попасній та Рубіжному.

Поблизу Мар’їнки та Красногорівки у Донецькій області російські загарбники намагалися здійснити наступ, але безуспішно. Вороги також обстрілювали Авдіївку, Торецьку та Очеретинську громади, внаслідок цього зруйнувалися деякі інфраструктурні об’єкти. Водночас у Маріуполі ситуація без змін.

Російські загарбники протягом доби обстрілювали Херсонську область. Але поки що немає інформації щодо руйнувань та постраждалих. В області в багатьох населених пунктах гуманітарна криза, ситуація загострюється.

У Миколаєві зранку було чути вибух, деталі з’ясовуються. Протягом дня також окупантами обстрілювалися мирні райони області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 53-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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