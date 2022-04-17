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Факти / Україна

За 24 години в Україні Росія втратила більше, ніж за вісім років війни у Сирії – The Economist

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії

Попри те, що Росія перевершує Україну в озброєнні та чисельності, ЗСУ за 24 години завдали РФ більше втрат, ніж та зазнала за вісім років боїв у Сирії. Про це повідомляє The Economist.

У виданні також зазначили, що протитанкові засоби України чинили серйозний опір наступу Росії на півночі та сході країни.

Експерти також звернули увагу, що на папері військовий бюджет України менший, ніж у міста-держави Сінгапур.

На цю новину відреагував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

– Ми на своїй землі і маємо професійну армію, яка знищує ворога щодня. І так буде до нашої перемоги, – наголосив він.

Крім того, у Генштабі ЗСУ порахували приблизні втрати ворога загалом із 24 лютого до 17 квітня.

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Джерело: The Economist

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