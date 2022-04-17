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Факти / Україна

Зміцнюємо оборону Кривого Рогу вже в Херсонській області – Вілкул

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Олександр Вілкул

Військова адміністрація Кривого Рогу відновлює життєдіяльність звільнених від російських загарбників населених пунктів на півночі Херсонської області.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

– Поряд із вирішенням гуманітарних питань – забезпеченням продуктами та медичною допомогою, відновленням електро-, водопостачання та іншої інфраструктури – зміцнюємо зовнішній периметр оборони Кривого Рогу, що знаходиться вже в Херсонській області, – наголосив Олександр Вілкул.

За його словами, армія РФ 16 квітня кілька разів обстріляла системами залпового вогню звільнені прифронтові села Херсонської області та прифронтові села Криворізького району.

– Є пошкоджені будинки та ферми. Дякувати Богу, жертв немає. Прошу всіх і надалі дослухатися до рекомендацій щодо евакуації з якихось територій, – закликав місцевих жителів очільник військової адміністрації.

Олександр Вілкул уточнив: українські військові продовжують ефективно знищувати живу силу та техніку супротивника.

– Більше сказати не можу, але 16 квітня було знищено кілька одиниць ворожої техніки, – додав він.

Нагадаємо, що 16 квітня російські військові завдали двох ударів по Дніпропетровській області, ущент зруйнувавши птахофабрику в Дніпровському районі.

Оскільки підприємство не працює, постраждалих унаслідок обстрілу немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 53-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Вілкул

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