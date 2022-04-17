Зміцнюємо оборону Кривого Рогу вже в Херсонській області – Вілкул

Військова адміністрація Кривого Рогу відновлює життєдіяльність звільнених від російських загарбників населених пунктів на півночі Херсонської області.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

– Поряд із вирішенням гуманітарних питань – забезпеченням продуктами та медичною допомогою, відновленням електро-, водопостачання та іншої інфраструктури – зміцнюємо зовнішній периметр оборони Кривого Рогу, що знаходиться вже в Херсонській області, – наголосив Олександр Вілкул.

За його словами, армія РФ 16 квітня кілька разів обстріляла системами залпового вогню звільнені прифронтові села Херсонської області та прифронтові села Криворізького району.

– Є пошкоджені будинки та ферми. Дякувати Богу, жертв немає. Прошу всіх і надалі дослухатися до рекомендацій щодо евакуації з якихось територій, – закликав місцевих жителів очільник військової адміністрації.

Олександр Вілкул уточнив: українські військові продовжують ефективно знищувати живу силу та техніку супротивника.

– Більше сказати не можу, але 16 квітня було знищено кілька одиниць ворожої техніки, – додав він.

Нагадаємо, що 16 квітня російські військові завдали двох ударів по Дніпропетровській області, ущент зруйнувавши птахофабрику в Дніпровському районі.

Оскільки підприємство не працює, постраждалих унаслідок обстрілу немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 53-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Олександр Вілкул