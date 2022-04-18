Українські збройні сили здійснили контрнаступ на кількох напрямках Харківської області, внаслідок чого було звільнено низку населених пунктів.

Про це у своєму каналі в Telegram повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

– У Харківській області наші захисники проводять кілька успішних операцій, відтісняючи окупантів подалі від обласного центру. У результаті контрнаступу ЗСУ звільнили Базаліївку, Леб‘яже, частину Кутузівки. У районі села Мала Рогань наші підрозділи просунулися далі на схід, – повідомив він.

За його словами, ЗСУ продовжують ефективно стримувати окупантів на інших напрямках від Харкова.

– Днями реактивним вогнем 81-ї окрема аеромобільна бригада під Харковом знищила п’ять російських танків, 10 броньованих одиниць техніки. Близько сотні окупантів вже не зможуть атакувати, ніколи, – повідомив очільник Харківської ОВА.

Олег Синєгубов додав, що всі спроби ворога захопити Харків були і будуть марними та призведуть лише до ще більших втрат серед окупантів.

– Місто під надійним захистом ЗСУ, ми не раз повторювали, що прорахували всі сценарії росіян. І до всіх ми добре підготувалися, – повідомив він.

Втім очільник Харківської військової адміністрації повідомив, що ворог продовжує тероризувати мирне населення Харкова, що вказує на слабкість і відчай ворожої армії.

– Сьогодні посеред білого дня знову були обстріли із РСЗВ та артилерії центральної частини міста, житлового району Салтівка. На жаль, є постраждалі – 20 осіб, загинули – п’ятеро. Пошкоджені багатоквартирні будинки та інша цивільна інфраструктура, – написав Олег Синєгубов.

Він закликав мешканців Харкова бути пильними та обережними, а також не нехтувати сигналами тривоги і без нагальної потреби не залишатись на вулицях.

– Обстріли окупантів хаотичні та жорстокі. Щодня є загиблі, – написав він.

Він також подякував медикам екстреної допомоги та рятувальникам ДСНС в Харківській області, назвавши їх героями.

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Джерело: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов