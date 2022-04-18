За даними спікера Міноборони Олександра Мотузяника, РФ збільшила кількість літаковильотів тактичної авіації більш ніж у 1,5 раза.

Про це він сказав під час брифінгу 18 квітня.

– Окупант готується до наступу на сході України, щоб встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей та забезпечити стійкість сухопутного коридору з окупованою територією АР Крим. Нині агресор практично завершив перегрупування військ для ведення наступу у східній операційній зоні. Посилення наступального угруповання відбувається за рахунок перекидання додаткових російських підрозділів, – повідомив Мотузяник.

Зазначимо, що війська РФ у війні проти України використовують тактичну авіацію – бомбардувальники, штурмовики та винищувачі.

Серед них – СУ-34, СУ-30СМ та СУ-25.

Прикладами стратегічної авіації, яку Росія використовує в Україні, є бомбардувальники-ракетоносці ТУ-160 та ТУ-95.

Далека авіація – надзвуковий бомбардувальник ТУ-22 М3. Він призначається для ураження як наземних, і морських цілей керованими ракетами та авіаційними бомбами.