Як повідомив український журналіст Артем Попов, російські агресори мають намір провести масований удар по заводу Азовсталь в Маріуполі за допомогою фугасної авіабомби ФАБ-3000. За словами журналіста, в укриттях заводу сьогодні перебувають близько 1 000 мирних жителів, серед яких і діти.
ФАБ-3000 була розроблена ще за часів Радянського Союзу. Перебуває на озброєнні з 1946 року.
3000-кілограмову авіаційну бомбу загального призначення з фугасною боєголовкою переважно використовують ВПС Росії.
Завдяки потужній і універсальній дії, ФАБ-3000 призначена для ураження споруд і укриттів з бетону, а також для прориву дамб і знищення укріплених промислових об’єктів.
Литий корпус ФАБ-3000 важить близько 1 600 кг + вибуховий заряд масою 1 400 кг.
Основним уражальним фактором ФАБ-3000 є дія фугасу. Бомба має порівняно міцний корпус для проникнення в ґрунт або в перешкоди типу міжповерхових перекриттів будівель і споруд.
З останніх застосувань боєприпасу експерти згадують війну СРСР в Афганістані.
Фахівці впевнені, що сильніше за руйнівною силою цих авіабомб лише тактичні ядерні заряди.
Основні уражальні фактори:
- великий надлишковий тиск газоподібних продуктів вибуху;
- ударні хвилі в повітрі або ґрунті і сейсмічні хвилі;
- осколки під час дроблення корпусу.
Потенційний радіус ураження ФАБ-3000 – 46 метрів, радіус розсіювання осколків – 260 метрів.
Носієм подібних снарядів може бути тільки надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник Ту-22М3.
Нагадаємо, що постраждалий від численних авіаударів російської армії Маріуполь, – стратегічне прибережне місто на Азовському морі, – став одним із міст, що зазнали найбільших бомбардувань і пошкоджень під час російського вторгнення в Україну.
Тоді як російські війська домагаються повного контролю над Маріуполем, українські війська продовжують мужньо протистояти атакам в південній частині міста, на заводі Азовсталь і його околицях.
Раніше президент України Володимир Зеленський попередив, що знищення українських солдатів у Маріуполі покладе край будь-яким мирним переговорам з Москвою.
Джерело: за матеріалами ЗМІ
Фото: Вікіпедія