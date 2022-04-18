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Факти / Україна

Друга після тактичних ядерних зарядів: фугасна авіабомба ФАБ-3000, характеристики, радіус дії

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
фаб 3000

Як повідомив український журналіст Артем Попов, російські агресори мають намір провести масований удар по заводу Азовсталь в Маріуполі за допомогою фугасної авіабомби ФАБ-3000. За словами журналіста, в укриттях заводу сьогодні перебувають близько 1 000 мирних жителів, серед яких і діти.

ФАБ-3000 була розроблена ще за часів Радянського Союзу. Перебуває на озброєнні з 1946 року.

3000-кілограмову авіаційну бомбу загального призначення з фугасною боєголовкою переважно використовують ВПС Росії.

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Завдяки потужній і універсальній дії, ФАБ-3000 призначена для ураження споруд і укриттів з бетону, а також для прориву дамб і знищення укріплених промислових об’єктів.

Литий корпус ФАБ-3000 важить близько 1 600 кг + вибуховий заряд масою 1 400 кг.

Основним уражальним фактором ФАБ-3000 є дія фугасу. Бомба має порівняно міцний корпус для проникнення в ґрунт або в перешкоди типу міжповерхових перекриттів будівель і споруд.

З останніх застосувань боєприпасу експерти згадують війну СРСР в Афганістані.

Фахівці впевнені, що сильніше за руйнівною силою цих авіабомб лише тактичні ядерні заряди.

Основні уражальні фактори:

  • великий надлишковий тиск газоподібних продуктів вибуху;
  • ударні хвилі в повітрі або ґрунті і сейсмічні хвилі;
  • осколки під час дроблення корпусу.

Потенційний радіус ураження ФАБ-3000 – 46 метрів, радіус розсіювання осколків – 260 метрів.

Носієм подібних снарядів може бути тільки надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник Ту-22М3.

Нагадаємо, що постраждалий від численних авіаударів російської армії Маріуполь, – стратегічне прибережне місто на Азовському морі, – став одним із міст, що зазнали найбільших бомбардувань і пошкоджень під час російського вторгнення в Україну.

Тоді як російські війська домагаються повного контролю над Маріуполем, українські війська продовжують мужньо протистояти атакам в південній частині міста, на заводі Азовсталь і його околицях.

Раніше президент України Володимир Зеленський попередив, що знищення українських солдатів у Маріуполі покладе край будь-яким мирним переговорам з Москвою.

Джерело: за матеріалами ЗМІ

Фото: Вікіпедія

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