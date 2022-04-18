Укрзалізниця опублікувала графік відправлення евакуаційного поїзда з Дніпра на 18 квітня 2022 року. За всіма змінами, а також розкладом додаткових поїздів для евакуації ви можете стежити тут – https://uz-vezemo. com/.
Розклад потягів з Дніпра
- 05:00 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1
- 06:23 796/795 Дніпро – Лозова
- 09:27 5/6 Івано-Франківськ – Запоріжжя-1
- 14:26 41/42 Дніпро- Трускавець
- 16:39 4/5 Запоріжжя-1 – Львів
- 17:00 797 Дніпро – Львів
- 17:30 232/231 Дніпро – Львів
- 18:09 86/85 Запоріжжя-1 – Львів
- 18:09 88/87 Козятин – Ковель
- 21:57 92/91 Знам’янка – П’ятихатки
- 22:30 179/180 Кам’янське-Пасажирська – Дніпро
- 23:26 38/37 Запоріжжя-1 – Київ-Пас
Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де тривають активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога. Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.