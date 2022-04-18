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Факти / Україна

Monobank закриє рахунки деяким користувачам: хто потрапив під обмеження

Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Monobank

З 18 квітня Monobank припиняє обслуговування деяких клієнтів, а також закриває їхні рахунки. Про це заявив співзасновник сервісу Олег Гороховський.

Про зміни у політиці Monobank банкір розповів у Facebook.

– З сьогоднішнього дня ми припиняємо обслуговування клієнтів, які перебували до війни і досі не покинули наступних територій: Росія, Білорусь, Крим, ОРДЛО, Північна Корея, Сирія, Еритрея, – заявив Гороховський.

Співзасновник Monobank додав, що зміни стосуватимуться понад 11,2 тис. осіб. Їхні рахунки будуть закриті. Олег порекомендував цим персонам використання карток платіжної системи Мир.

На думку банкіра, так мають вчинити й інші українські банки, до чого він і закликає.

Днями Monobank мав ще одну велику зміну – з нагоди знищення крейсера Москва в сервісі з’явився дизайн картки, присвячений цій важливій в ході війни події. На роботі зображено ворожий корабель у вогні, що вирушає на дно разом із Кремлем на борту. Раніше у сервісі з’явився дизайн картки з посланням ворожому кораблю від наших захисників зі Зміїного.

Щоб оновити дизайн картки Monobank, необхідно дотримуватися інструкцій.

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Фото: Depositphotos

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