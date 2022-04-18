На Великдень можливі провокативні обстріли храмів – попередження РНБО

Російські ЗМІ поширюють інформацію про те, що нібито “з націоналістів сформовано понад 70 мобільних груп на авто, які обстрілюватимуть з мінометів православні храми у Великодню ніч, щоб потім звинуватити у цьому військових РФ”. Тому у Центрі протидії дезінформації при РНБО попереджають про можливі провокативні обстріли на Великдень з боку диверсійно-розвідувальних груп ворога.
Пропагандисти також дали перелік із п’яти областей України, де це “може статися”:
- Запорізька;
- Миколаївська;
- Одеська;
- Сумська;
- Харківська.
У РНБО кажуть, що ворог вчергове використовує прийом так званого інформаційного алібі, попереджаючи про можливі провокації з численними жертвами.
Тому українцям слід бути обережними, оскільки у названих регіонах є висока ймовірність діяльності російських диверсантів.