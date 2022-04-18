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Факти / Україна

На Великдень можливі провокативні обстріли храмів – попередження РНБО

Валентина Летяк редакторка стрічки
великдень 2021

Російські ЗМІ поширюють інформацію про те, що нібито “з націоналістів сформовано понад 70 мобільних груп на авто, які обстрілюватимуть з мінометів православні храми у Великодню ніч, щоб потім звинуватити у цьому військових РФ”. Тому у Центрі протидії дезінформації при РНБО попереджають про можливі провокативні обстріли на Великдень з боку диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Пропагандисти також дали перелік із п’яти областей України, де це “може статися”:

  • Запорізька;
  • Миколаївська;
  • Одеська;
  • Сумська;
  • Харківська.

У РНБО кажуть, що ворог вчергове використовує прийом так званого інформаційного алібі, попереджаючи про можливі провокації з численними жертвами.

Тому українцям слід бути обережними, оскільки у названих регіонах є висока ймовірність діяльності російських диверсантів.

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Фото: УНІАН

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