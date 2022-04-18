З 17 квітня обов’язки директора Національного антикорупційного бюро тимчасово виконуватиме перший заступник Артема Ситника Гізо Углава.

У самого Ситника, відповідно до закону про НАБУ, закінчився термін повноважень.

– З 17 квітня 2022 року, у зв’язку із припиненням повноважень директора НАБУ Артема Ситника, їх тимчасово виконуватиме його перший заступник Гізо Углава. Відповідно до закону Про НАБУ, у разі припинення повноважень або звільнення директора усі його повноваження до дня призначення нового очільника здійснює його перший заступник, – пояснили у НАБУ.

Гізо Углава народився 18 листопада 1975 року в місті Кутаїсі у Грузії. З 2015 року є громадянином України.

Трудову діяльність у системі прокуратури Грузії Гізо Углава почав у 1998 році, де працював до листопада 2012-го. За цей час пройшов шлях від інтерна в обласній прокуратурі в Імереті до заступника головного прокурора Грузії.

До сфери компетенції Углави входили підрозділи, основним напрямком діяльності яких була боротьба з корупцією, легалізацією незаконних доходів та фінансовими злочинами.

Також Гізо Углава – один із ідеологів ідеї створення Національного бюро. У квітні 2015 року був призначений на посаду першого заступника директора НАБУ.

Фото: НАБУ