У понеділок, 18 квітня, речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомив, що Російська Федерація в межах початку наступальних операцій на донецькому та слобожанському напрямках України збільшила кількість літаковильотів своєї тактичної авіації більш ніж у 1,5 раза.

Водночас директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, військовий експерт Сергій Згурець повідомляв українським ЗМІ, що після майже двох місяців запеклих боїв з Україною війська російських агресорів почали щосили уникати зустрічей з українськими системами ППО – саме цим може обумовлюватися те, що рашисти почали активніше використовувати тактичну авіацію.

Також, за його словами, загарбники за допомогою тих же Ту-160 практикують тактику “кинув та біжи”.

У Львівській ОВА до того ж повідомляли, що російська стратегічна авіація злітала для обстрілу Яворівського полігону з аеродрому в Саратові – за 1,5 тис. км від мети.

Однак самі ракети запускали ближче до України, та не залітаючи на територію країни: напевне, що з акваторії Чорного моря.

Це дозволяє агресорам обстрілювати Україну, не ризикуючи втратити авіацію під час зустрічі з українськими захисниками віч-на-віч.

Що таке Ту-160: особливості та характеристики

Ту-160 є радянським стратегічним бомбардувальником-ракетоносцем зі змінною геометрією крила.

Класифікується як надзвуковий бомбардувальник, його вважають найпотужнішим бойовим літаком у світі.

На даний момент такі бомбардувальники-ракетоносці перебувають на озброєнні РФ, хоча після розпаду СРСР частина парку Ту-160 була й у володінні України.

Перший свій політ Ту-160 здійснив 18 грудня 1981 року.

Він може розвивати швидкість до 2200 км/год на висоті і до 1030 км/год біля землі. Крейсерська швидкість – 850 км/год.

Максимальна дальність польоту Ту-160 без дозаправки – 13 950 км, практична – до 12 300 км.

Тривалість польоту – до 25 годин.

Озброєння, яке використовується на Ту-160, це стратегічні крилаті ракети Х-55 СМ, призначені для ураження стаціонарних цілей із заздалегідь заданими запрограмованими координатами, введення яких здійснюється в пам’ять ракети перед вильотом бомбардувальника.

Так, ракети розміщують на двох барабанних пускових установках МКУ-6-5У по шість штук, у два вантажні відсіки літака.

У разі ураження цілей на меншій дальності на озброєння беруть аеробалістичні ракети Х-15 С: 24 ракети, по 12 на кожній МКУ.

Після спеціального переобладнання літак можуть оснащувати, зокрема, вільно падаючими бомбами до 40 000 кг різного калібру, включно із ядерними, разовими бомбовими касетами, морськими мінами та іншим озброєнням.

Призначення Ту-160

Такі літаки використовують для ураження найважливіших цілей ядерною та звичайною зброєю. Також їх використовують при обстрілах віддалених військово-географічних районів та глибокого тилу континентальних театровоєнних дій.

Ту-160 у Росії

Однією з найбільших відомих авіабаз Росії, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-160, є Енгельс-2.

Ця стратегічна авіабаза розташована неподалік від Саратова.

У російських медіа повідомляли, що станом на 2009 рік там було щонайменше 16 Ту-160.

Також рашисти збиралися випустити ще два таких літаки у 2022 році.

Росіяни використали ці бомбардувальники, наприклад, проти Сирії у 2015 році.

Ту-160 на озброєнні України

Перша група з двох Ту-160 поступила до 184-го Гвардійського Полтавсько-Берлінського Червонопрапорного ВБАП, що базувався в Прилуках Чернігівської області, 25 квітня 1987 року.

Один із цих літаків належав до дослідної серії, другий був головним у військовій серії.

До 1991 року на українській авіабазі у Прилуках (Чернігівщина) перебувало 19 літаків Ту-160, які перейшли до Повітряних Сил України після розпаду СРСР.

Проте стратегічна авіація не відповідала військовій доктрині України, а тому 1999 року вісім Ту-160 українська влада віддала росіянам “за газ”, ще дев’ять утилізувала і один залишився в Полтаві, в музеї Дальньої авіації.