Постраждалим від війни українцям виділять фіндопомогу від ООН та ЮНІСЕФ – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у відеозверненні в понеділок, 18 квітня, розповів про міжнародну фінансову допомогу для постраждалих від війни українців, відновлення територій, що недавно звільнилися, і швидкий дефолт Російської Федерації.

– Сьогодні відкрили тимчасовий міст у Стоянці. Це означає, що знову почне працювати Житомирська траса. У більшості звільнених сіл та міст вже відновили електропостачання, воду та газ. Розчистили понад 150 км доріг. Відновили залізничне сполучення із Черніговом, – перерахував він.

Також держава спрямувала перші 600 млн грн на виплату допомоги вимушеним переселенцям: це по 2 тис. грн кожному дорослому та по 3 тис. грн – дитині або людині з інвалідністю щомісяця.

Прем’єр додав, що зараз триває робота над тим, щоб українці, які постраждали від російських агресорів, змогли оформити допомогу від ООН і ЮНІСЕФ через портал Дія.

Також Кабмін проголосував за те, щоб українцям, які опинилися на тимчасово окупованих територіях чи в оточенні, у повному обсязі продовжили нараховувати та виплачувати всі необхідні соцвиплати: пенсії, соцдопомогу, пільги та субсидії.

– На 5 млрд грн закупили продуктові набори для міст у прифронтовій зоні. Продукти роздають безкоштовно. Над виконанням цих замовлень працюють сотні українських підприємств харчової промисловості. Продовжуємо компенсувати витрати на комунальні послуги для сімей, які дали притулок у себе вдома вимушеним переселенцям, – повідомив прем’єр.

Він закликав українців підтримувати вітчизняних виробників, особливо малий та середній бізнес.

Крім того, Шмигаль повідомив, що Україна домовилася про отримання $500 млн від міжнародних партнерів: $400 млн від Канади та $100 млн – від Японії.

За даними прем’єр-міністра, порти всіх країн Європейського Союзу припинили обслуговування російських кораблів, а глави країн ЄС нарешті розпочинають обговорення нафтового ембарго та посилення санкцій проти Ощадбанку.