Країна-агресор Росія активізує діяльність диверсійно-розвідувальних груп в Україні. А тому українцям слід бути дуже пильними.

Про це заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін.

За його словами, ворог може вдатися до провокацій на Великодні свята.

– І наші розвідки, і наші міжнародні партнери неодноразово наголошували на тому, що російська сторона навпаки активізує зазначену діяльність. Чітко окреслені пріоритети РФ: це сіяння паніки. Ми знаходимося напередодні Великодніх свят і не виключаємо, що російська сторона може вдатися до певних провокацій, щоб у подальшому перекласти відповідальність на українську сторону, – зазначив Єнін.

Він уточнив, що у зв’язку з цим Національна поліція вживатиме додаткових заходів безпеки.

Єнін також нагадав, що РФ здійснювала неодноразові спроби наносити ракетно-бомбові удари по території військових частин та місцях зберігання паливно-мастильних матеріалів. Він наголосив, що ці ж об’єкти можуть стати мішенню ворожих ДРГ.

– Саме тому ми б хотіли вчергове звернути увагу на пильність наших громадян, за допомогою яких нам часто вдається виявляти ворожих інформаторів та коригувальників вогню, – заявив Єнін.

Заступник голови МВС також розповів, за якими ознаками можна запідозрити, що та чи інша людина належить до ворожих ДРГ:

• диверсанти зазвичай погано орієнтуються на місцевості;

• вони могли буквально нещодавно оселитися десь поблизу;

• вони можуть розмовляти з характерним акцентом (хоча це правило працює не завжди, оскільки були неодноразові випадки, коли на ворога працювали громадяни України, мешканці тимчасово окупованих територій);

• диверсанти поводяться дивно, запитують дорогу, фотографують якісь адміністративні будівлі, об’єкти інфраструктури або розташування та пересування Збройних сил України, інших військових формувань.

– Тобто все те, що наразі є нетиповим, і те, що заборонено законодавством, – заявив Єнін.

Він назвав хибною думку, що якщо в певному регіоні не відбуваються активні бойові дії, то там неможливі терористичні акти та діяльність ворожих диверсійних груп. У зв’язку з цим Єнін закликав українців бути пильними.

Станом на 15 квітня в СБУ інформували, що від початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну вдалося виявити майже 100 диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) ворога. Також були затримані понад 300 колаборантів.

Фото: Євгеній Єнін