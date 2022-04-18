18 квітня російські загарбники обстріляли з реактивних систем залпового вогню Град та артилерії місто Оріхів та село Преображенка Пологівського району.

За даними Офісу генпрокурора, внаслідок ворожої атаки пошкоджено будинки мирних жителів та об’єкти цивільної інфраструктури.

Серед поранених є дитина – 14-річну дівчину з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.

Запорізька обласна прокуратура кваліфікувала обстріл населених пунктів як порушення законів та звичаїв війни – це ч. 1 ст. 438 КК України.

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Вчора, 17 квітня, стало відомо, що росіяни викрали 16-річного сина голови Запорізької РВА Олега Буряка.

Це сталося на російському блокпості у Василівці, коли він повертався з Мелітополя до Запоріжжя.

Хлопець їхав у машині з двома знайомими жінками та трьома малолітніми дітьми.