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Факти / Україна

РФ організувала вже 4 фільтраційні табори в Маріуполі, там утримують 20 тис. українців

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
тюрьма в России

Станом на середину квітня російські окупанти організували вже чотири фільтраційні табори у Маріуполі.

Проце 18 квітня у своєму Telegram-каналі повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. За її інформацією, там росіяни примусово утримують понад 20 тис. українців.

– Там перебувають понад 20 тис. осіб. У сусідньому селі Безіменне також є табір, в якому від 5-7 тис. громадян, – уточнила Людмила Денісова.

Зазначається, що рашисти зганяють мешканців міста у такі табори під дулами автоматів. Наступним етапом є примусова депортація в Росію.

Людмила Денісова вкотре звернулася до Комісії ООН з розслідування порушення прав людини під час військового вторгнення РФ до України з вимогою зафіксувати цей та інші факти військових злочинів росіян в Україні.

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Джерело: Офіс омбудсмена України

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