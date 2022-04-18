Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)НаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 54 день війни
Вбили Вбили
205 дітей
Поранили Поранили
>362 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 982 дорослих
Факти / Україна

Росія утримує в полоні екіпажі трьох іноземних суден – Денісова

Валентина Летяк редакторка стрічки
судно Blue Star-1

У порту Маріуполя російські війська захопили в полон екіпажі трьох вантажних суден під прапором Домініки (Аzburg) та Ліберії (Smarta і Blue Star-1), повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Загалом йдеться про 42 членів екіпажів суден та дружину капітана Smarta, уточнила вона.

– За інформацією капітана судна Azburg Сергія Дзисяка, екіпажі пройшли “перевірку” у фільтраційному таборі в Мангуші. Наразі вони перебувають у тимчасово окупованому Донецьку під постійним наглядом озброєних російських військових, – пише Денісова у соцмережі.

Омбудсмен наголошує, що захопленням цивільних осіб Росія порушує право на життя, свободу та особисту недоторканність.

Вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти.

Про захоплення російськими окупанти екіпажу судна Blue Star-1 на території Маріупольського морського торгівельного порту стало відомо 12 квітня.

За даними Денісової, на територію тимчасово окупованого Донецька було вивезено 18 моряків, які є громадянами України.

Фото: Людмила Денісова

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка