Росія утримує в полоні екіпажі трьох іноземних суден – Денісова

У порту Маріуполя російські війська захопили в полон екіпажі трьох вантажних суден під прапором Домініки (Аzburg) та Ліберії (Smarta і Blue Star-1), повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Загалом йдеться про 42 членів екіпажів суден та дружину капітана Smarta, уточнила вона.

– За інформацією капітана судна Azburg Сергія Дзисяка, екіпажі пройшли “перевірку” у фільтраційному таборі в Мангуші. Наразі вони перебувають у тимчасово окупованому Донецьку під постійним наглядом озброєних російських військових, – пише Денісова у соцмережі.

Омбудсмен наголошує, що захопленням цивільних осіб Росія порушує право на життя, свободу та особисту недоторканність.

Вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти.

Про захоплення російськими окупанти екіпажу судна Blue Star-1 на території Маріупольського морського торгівельного порту стало відомо 12 квітня.

За даними Денісової, на територію тимчасово окупованого Донецька було вивезено 18 моряків, які є громадянами України.

Фото: Людмила Денісова