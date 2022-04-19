Сполучені Штати Америки запровадили для громадян України, які фізично перебували в країні, спеціальний статус тимчасового захисту (Temporary Protected Status).

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він зазначив, що відповідне рішення внесено у Федеральний реєстр та буде оприлюднено і зареєстровано завтра (19 квітня 2022 року).

– Маю зазначити, що на прохання української сторони, дату на період якої громадяни України мали перебувати на території США для кваліфікації на TPS, було перенесено з 1 березня на 11 квітня 2022 року, – йдеться у повідомленні.

Статус тимчасового захисту дозволить українцям залишитись у США терміном до 18 місяців з можливістю подання документів на дозвіл на працевлаштування в країні.

– Я хочу подякувати американським партнерам за військову, фінансову, гуманітарну допомогу, санкції, а тепер і за турботу про наших громадян, а також посольство України у США та всю нашу дипломатичну команду за результативну роботу. Ми продовжуємо працювати далі на перемогу, щоб якнайшвидше всі наші люди змогли повернутися і разом будувати круту Україну, – зазначив Єрмак.