У Бучі на Київщині затримали групу мародерів, які обікрали торговельний центр на 5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

Поліціянтам вдалося затримати четверо зловмисників, з яких двоє – жінки.

Мародери обчистили один із будівельних супермаркетів, який зазнав ворожих атак. Із торговельного центру винесли інструменти та побутову техніку на загальну суму понад 5 млн грн.

Правоохоронці провели обшуки у зловмисників, вилучили: телевізори, холодильники, пральні машинки, бензопили, велосипеди та чимало інших товарів.

Наразі розпочато досудове розслідування.

Раніше повідомлялося, що у Бучі затримали двох місцевих мешканців 42 та 45 років, які співпрацювали з ворогом. Мародери повідомляли їм про заможні помешкання, а потім розкрадали те, що залишилось після візиту загарбників.