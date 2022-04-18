В Україні від початку масштабної війни, яку розв’язала Росія проти нашої держави, загинуло 205 дітей, ще понад 362 поранено.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За офіційними даними, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 117, Київській – 107, Харківській – 91, Чернігівській – 54, Херсонській – 43, Миколаївській – 40, Луганській – 36, Запорізькій – 23, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15.

Так, 2 березня у Харкові внаслідок ворожих обстрілів Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба загинула 11-річна дівчинка.

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30 березня через обстріли села Вільхівка Харківської області важких травм зазнала 13-річна дівчинка – вона померла.

15 квітня в Вишгородському районі Київської області внаслідок детонації невстановленого вибухового пристрою поранення дістав 17-річний підліток.

За даними Офісу генпрокурора, ворожі збройні сили пошкодили 1 018 закладів освіти, з них 95 зруйновано повністю.

Варто зазначити, що ці дані не є остаточними, оскільки триває фіксація воєнних злочинів РФ на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти викрали неповнолітнього сина голови Запорізької районної державної адміністрації Олега Буряка.