Зеленський назвав дату, коли вимушені переселенці зможуть оформити допомогу в Дії

Із 20 квітня українці, які вимушено стали переселенцями через війну в Україні, зможуть оформити документи для отримання допомоги на проживання через сервіс Дія.

Анонсував нововведення президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення.

До середи оформити допомогу на проживання українці можуть у найближчому Центрі надання адміністративних послуг чи органах соцзахисту.

Спеціальні пункти для надання грошової допомоги та забезпечення тимчасового проживання вимушених переселенців уряд розгортає також на залізничних станціях та вокзалах, де триває евакуація людей із охоплених бойовими діями районів.

2 тис. грн дорослим та 3 тис. грн дітям та особам з інвалідністю надаватиметься щомісячно із місяця звернення протягом усього періоду дії воєнного стану та ще один місяць після його припинення чи скасування.

Подати заявку на отримання допомоги зможуть і роботодавці, які залучать до роботи переселенців.

– Зараз кожне збережене та додаткове робоче місце – це допомога для захисту країни у війні. За кожного переселенця, якого бізнес візьме на роботу, підприємство отримає від держави співфінансування витрат на оплату його праці на суму 6,5 тис. грн,– повідомив глава держави.

Через сервіс Дія триває також збір заяв про зруйноване чи пошкоджене житло.

Володимир Зеленський закликав обов’язково подавати заяви українців, які втратили квартиру, будинок або якщо їхні оселі пошкоджені ворожими обстрілами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 54-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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