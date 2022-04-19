Російська армія готувала воєнне вторгнення та захоплення території Білорусі.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними спецслужби, після сфальсифікованих президентських виборів у Білорусі вторгнення на території цієї країни готувала 1 танкова армія РФ. Це робилося і для придушення народних протестів.

Окупація Білорусі планувалася для того, щоб Росію не втягнули в “регіональну чи широкомасштабну війну з країнами-членами НАТО на Заході”.

У розвідці опублікували документи, які є доказом того, що РФ готувала воєнну агресію щодо Білорусі.

Внутрішньополітична ситуація на території Республіки Білорусь після проведення президентських виборів 9 серпня 2020 року продовжує залишатися напруженою, має тенденції до подальшого загострення. Наразі в Білорусі тривають масові протести у великих населених пунктах з метою організації повторних виборів та приходу до влади прозахідно орієнтованого уряду на чолі зі Світланою Тихановською, йдеться у Легенді до задуму.

Зазначається, що Олександр Лукашенко міг звернутися до РФ за військовою допомогою для “наведення конституційного порядку”.

Тому у РФ було ухвалено рішення про підготовку до висування до району оперативного призначення під легендою про участь у спільному навчанні зі збройними силами Білорусі. А надалі бути готовим до виконання спеціальних завдань на території Білорусі.

Далі в документах розписується, в яких населених пунктах Білорусі мали висадитися російські військові, де мали провести перегрупування. Де мають стояти сили ППО тощо.