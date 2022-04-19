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Факти / Україна

Армія РФ планувала вторгнення та захоплення території Білорусі

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Армія РФ планувала вторгнення та захоплення території Білорусі

Російська армія готувала воєнне вторгнення та захоплення території Білорусі.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними спецслужби, після сфальсифікованих президентських виборів у Білорусі вторгнення на території цієї країни готувала 1 танкова армія РФ. Це робилося і для придушення народних протестів.

Окупація Білорусі планувалася для того, щоб Росію не втягнули в “регіональну чи широкомасштабну війну з країнами-членами НАТО на Заході”.

У розвідці опублікували документи, які є доказом того, що РФ готувала воєнну агресію щодо Білорусі.

Внутрішньополітична ситуація на території Республіки Білорусь після проведення президентських виборів 9 серпня 2020 року продовжує залишатися напруженою, має тенденції до подальшого загострення. Наразі в Білорусі тривають масові протести у великих населених пунктах з метою організації повторних виборів та приходу до влади прозахідно орієнтованого уряду на чолі зі Світланою Тихановською, йдеться у Легенді до задуму.

Зазначається, що Олександр Лукашенко міг звернутися до РФ за військовою допомогою для “наведення конституційного порядку”.

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Тому у РФ було ухвалено рішення про підготовку до висування до району оперативного призначення під легендою про участь у спільному навчанні зі збройними силами Білорусі. А надалі бути готовим до виконання спеціальних завдань на території Білорусі.

Далі в документах розписується, в яких населених пунктах Білорусі мали висадитися російські військові, де мали провести перегрупування. Де мають стояти сили ППО тощо.

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Джерело: Міноборони

Фото: Depositphotos

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